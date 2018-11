(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 novembre 2018 “Global Compact è una pagina positiva per l’umanità soprattutto per l’Italia. Finalmente abbiamo fatto questo passo, è da irresponsabili da parte del Governo voler rimanere nelle condizioni in cui siamo”. Così l’eurodeputata Cecile Kyenge (PD) a margine del dibattito sul Global Compact al Parlamento europeo di Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev