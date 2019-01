Gmg Panama, card.Bassetti: i giovani sono la primavera della vita

Panama, (askanews) - Le catechesi con i vescovi italiani e la messa presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. La Giornata Mondiale della Gioventù, a Panama, entra nel vivo anche per i giovani italiani.Dopo l'apertura ufficiale a Campo Santa Maria La Antigua, i giovani si apprestano a vivere il cuore della Gmg: formazione, preghiera, spiritualità, ma anche festival e mostre. Le catechesi sono tenute da 15 vescovi italiani, mentre la messa - nella parrocchia Nuestra Senora de Guadalupe - è presieduta dal cardinale Bassetti."Vedere nei giovani la primavera della vita. Noi come adulti come chiesa, come famiglia, dovremmo forse riservare più attenzione ai giovani. Loro sono la primavera, e senza primavera non si va avanti. Con l'inverno si prendono le malattie. Noi dobbiamo accompagnarli, sostenerli".Sono oltre un migliaio i giovani italiani che partecipano a Panama alla Giornata Mondiale della Gioventù, in programma fino a domenica 27 gennaio.Giovedì 24 gennaio la cerimonia di accoglienza con il Papa. Sarà un altro momento di festa.