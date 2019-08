Governo, Berlusconi: parola a italiani, Pd-5S scenario pericoloso

Roma, 28 ago. (askanews) - "Abbiamo manifestato al presidente della Repubblica, ancora una volta, la necessità secondo noi di ridare la parola agli italiani". Lo ha detto Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni al Quirinale."Abbiamo manifestato tutta la nostra preoccupazione per il pericoloso scenario che si sta delineando. Uno scenario che il capo dello Stato ha affrontato con equilibrio e con la saggezza che gli abbiamo sempre riconosciuto. Secondo noi il governo al quale il Pd e il governo 5 Stelle intendono dare vita è una soluzione politicamente sbagliata, una soluzione che consideriamo inadeguata ad affrontare i grandi problemi lasciati sul tappeto dall'esecutivo dimissionario"."Forza Italia non potrà che essere all'opposizione di questo governo che non nasce dalla volontà degli elettori ma da una manovra di palazzo politicamente e programmaticamente debole".