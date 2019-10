Governo, Boccia: Pd non vuole perdere tempo, no imitatori Salvini

Capri, 19 ott. (askanews) - "Non consentiremo a nessuno di fare l'imitatore di Salvini e nessuno del Pd ha voglia di perdere tempo". Lo ha sottolineato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a margine del meeting dei giovani di Confindustria riferendosi alle divisioni del Governo sulla manovra."Stiamo qui per risolvere i problemi degli italiani - ha detto - abbiamo fatto questo Governo per intervenire sui problemi degli italiani. Chi ha voglia di perdere tempo lo dica. Noi non abbiamo né voglia né propensione di perdere tempo".