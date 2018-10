(Agenzia Vista) Napoli, 30 ottobre 2018 Governo, Calenda: "Pil fermo? In sei mesi non potevano fare più casino di quello che hanno fatto" "Pil fermo? In sei mesi non potevano fare più casino di quello che hanno fatto". Così Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico alla Feltrinelli di Napoli dove ha presentato il suo libro 'Orizzonti Selvaggi'. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it