Governo, consultazioni al via: Casellati e Fico da Mattarella

Roma, 21 ago. (askanews) - Sono iniziate al Colle le consultazioni del presidente della Repubblica dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo avere sentito telefonicamente l'ex presidente Giorgio Napolitano, come da prassi, Mattarella ha ricevuto per circa un quarto d'ora la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.Subito dopo a salire al Quirinale è stato il presidente della Camera Roberto Fico per un incontro durato una buona mezz'ora. Entrambi i presidenti delle Camere non hanno rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro.Proprio un anno fa l'esponente dell'ala ortodossa 5S ricevette un mandato esplorativo, come anche Casellati, durante le difficili consultazioni seguite al voto del 4 marzo 2018, per verificare se era possibile un'intesa M5S-Pd.Dopo l'incontro con Fico si sono svolti i colloqui con i rappresentanti dei gruppi parlamentari minori, Autonomie del Senato, Gruppo Misto e Leu. Domani, giovedì 22 agosto, sarà la volta dei gruppi più consistenti: Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia la mattina, e nel pomeriggio Lega e 5S.