Governo, Conte: non ho avuto alcuna richiesta di rimpasto

Roma, 20 lug. (askanews) - "Non è arrivata nessuna richiesta di rimpasto". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa."Dopo le Europee ci siamo ritrovati e nessuno dei ministri mi ha mai prospettato ipotesi di rimpasto, c'era da completare la squadra di governo e io ho chiesto solo prima di chiudere procedura di infrazione. Avevo anticipato che un attimo dopo la chiusura avremmo completato la squadra e così è avvenuto. Per il resto non è arrivata nessuna richiesta, quello che va fatto è completare la squadra dei sottosegretari, soprattutto alle Infrastrutture dove c'è carenza. Sono soddisfatto della mia squadra, li difendo contro tutti".