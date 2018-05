Governo, Descalzi (ad Eni): "Prima si fa meglio e', ma no impatti per Eni"

(Agenzia Vista) Liguria, 05 maggio 2018 "L'energia ha cicli di 30-40-50 anni e che manchi un governo da 2 mesi non è un grosso problema all'estero per noi". Lo ha detto l'ad di Eni Claudio Descalzi a margine di un intervento al Festival di Limes a Genova rispondendo a una domanda sui tempi necessari per creare un nuovo governo. "Noi siamo all'interno di un processo democratico dove si devono fare delle scelte. Prima ci sarà il governo meglio è ma non è che questo stia impattando negativamente sulle attività di Eni. Il discorso può riguardare piu' la dinamica e la crescita del gruppo in Italia. Discussioni ci sono state per anni in Spagna e Germania. La democrazia ha questi dibattiti e questi tempi, ma sono anche cose positive", ha concluso Descalzi _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it