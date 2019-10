(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Governo, Di Maio: "Conte ben lieto di rispondere in aula su caso Fiber" Il presidente del Consiglio sarà ben lieto di venire a rispondere direttamente in aula". Così il ministro per gli Affari Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo durante il Question Time alla Camera. Fonte: Camera Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev