(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Governo, Di Maio: "Se la maggioranza sarà leale alla squadra in Parlamento non ci saranno problemi" "Se la maggioranza sarà leale alla squadra in Parlamento non ci saranno problemi". Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine di un vertice a Palazzo Chigi sulla manovra di bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it