Governo, il premier Gentiloni presiede il Consiglio dei ministri

Roma (askanews) - Appena dimesso dall'ospedale Gemelli, dov'è stato ricoverato per qualche giorno dopo un intervento di angioplastica, il premier Paolo Gentiloni è subito tornato al lavoro e si è recato a Palazzo Chigi per presiedere il Consiglio dei ministri.All'ordine del giorno, tra le altre cose, le unioni civili e la riforma della scuola.In particolare all'esame del governo tre decreti sull'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile sulla regolamentazione delle unioni civili. I decreti contengono anche norme di "modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'adozione di disposizioni "di necessario coordinamento", anche in materia penale.Per quanto riguarda la scuola, invece, approvati i decreti sulle norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione; disciplina del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; norme sulla promozione della cultura umanistica e del patrimonio artistico e della creatività e disciplina della scuola italiana all'estero.Sul tavolo anche alcune nomine come la proroga del comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano e del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Danilo Errico.