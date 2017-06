Londra (askanews) - Navigazione sempre più agitata per il governo di Theresa May. Gruppi di dimostranti si sono radunati nel centro di Londra per protestare contro l'ipotesi di un sostegno ai tory degli ultra-conservatori nord-irlandesi del Democratic Unionist Party, stampella a questo punto insostituibile del governo di minoranza della premier designata, vista la batosta elettorale subita alle ultime elezioni politiche.