Governo, Moncalvo: a imprese serve responsabilità non una crisi

Cernobbio (CO) (askanews) - "In queste ore serve un grande senso di responsabilità e buon senso, perchè ci sono 5 milioni di imprese in Italia che non possono permettersi neanche l'idea di una crisi di governo". Lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, commentando le fibrillazioni tra gli alleati del Governo sul dl fiscale e le tensioni con Bruxelles sulla manovra. "Nel rapporto con l'Eruopa - ha proseguito, parlando a margine del forum Coldiretti - serve grande capacità di mediazione ma da entrambe le parti perchè a rischio c'è il futuro dell'Italia e dell'Europa intera".Per quanti riguarda la manvora nello specifico, "è positivo - ha proseguito Moncalvo - il blocco e la sterilizzazione dell'Iva, che avrebbe danneggiato in modo forte il potere di acquisto delle famiglie, a partire dai prodotti alimentari di base. E ci sono segnali positivi su misure ambientali, come il bonus verde".Poi ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di conferme importanti per quanto riguarda il ricambio generazionale, i giovani: abbiamo il primato europeo per quanto riguarda il numero di giovani in agricoltura, abbiamo bisogno di conferme sui sostegni attraverso la decontribuzione previdenziale per i nostri giovani".