Governo palestinese si riunisce a Gaza, la prima volta dal 2014

Gaza City (askanews) - Il governo palestinese si è riunito nella Striscia di Gaza per la prima volta dal 2014. Una data da ricordare il 3 ottobre del 2017 che segna il ritorno dell'Autorità nazionale palestinese, riconosciuta a livello internazionale, sul territorio governato dal movimento islamico Hamas.Il Consiglio dei ministri ha, tra l'altro, l'obiettivo di mostrare i progressi realizzati nel processo di riconciliazione tra l'Anp e il movimento islamista, dopo un decennio di tensioni e contrasti interpalestinesi.Nonostante la cautela per il fallimento dei precedenti tentativi di riavvicinamento, la visita del primo ministro palestinese Hamdallah a Gaza, dovrebbe preparare il terreno a un trasferimento progressivo delle responsabilità - almeno quelle civili - da Hamas all'Anp.Hamas ha sostituito l'Autorità palestinese a Gaza nel 2007 a seguito di un conflitto civile con al Fatah. Da allora, l'Anp esercita i suoi poteri solo sulla Cisgiordania, un territorio palestinese occupato da Israele per 50 anni e distante da Gaza qualche decina di chilometri.