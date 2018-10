(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2018 Governo, Renzi: "Dire no a M5s è stata scelta politica non pop corn" "Il no al Movimento 5 stelle è stata una scelta politica, non pop corn, c'erea un disegno dietro a cui abbiamo detto no". Queste le parole di Matteo Renzi durante il suo discorso di chiusura alla Leopolda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it