(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2019 Governo, Renzi: "Ho cambiato idea, ma per non dare Italia a Salvini" Matteo Renzi interviene sul palco della Leopolda 10: "C'è una frase che dice: 'Quelli che non cambiano mai idea amano se stessi più che la verità'. Nessuno può dubitare del fatto che noi ci amiamo, ma di fronte al diktat del Papeete di Salvini potevamo scegliere di andare a votare con la certezza che il Paese sarebbe finito nelle mani dei sovranisti, con tre mesi di campagna elettorale di Salvini in costume. Di fronte a questo diktat l'alternativa era una sola: politica. Loro dicono andiamo a votare per coerenza, ma si chiama masochismo. Avremmo dato l'Italia a Salvini e a sovranismo. Sì io ho cambiato idea in nome dell'Italia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev