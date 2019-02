(Agenzia Vista) Liguria, 23 febbraio 2019 Matteo Renzi a Genova per presentare il suo nuovo libro al teatro della Gioventù. Trecento posti a sedere presto esauriti e almeno un centinaio di supporter rimasti in piedi. Una folla che né Maurizio Martina, né Nicola Zingaretti hanno radunato nelle loro ultime visite genovesi. In sala anche Maria Elena Boschi e i liguri parlamentari Raffaella Paita e Franco Vazio / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it