(Agenzia Vista) Monfalcone (GO), 22 April 2018 Governo, Salvini: "Datemi un altro paio di giorni" "Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni". Queste le parole di Matteo Salvini durante un comizio elettorale a sostegno di Massimiliano Fedriga, candidato per la Lega alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev