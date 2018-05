(Agenzia Vista) Milano, 04 maggio 2018 Governo, Salvini: "Dove c'è Renzi non ci sarò io" "Il concetto è molto semplice, dove c'è lui non ci sarò io, dove sarà Renzi non ci sarà Salvini". Queste le parole di Matteo Salvini durante una conferenza stampa, alla sede della Lega, al temrine della riunione del consiglio federale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it