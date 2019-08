(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2019 Governo, Salvini: "Liti con M5s? Vedremo se sono più i motivi per stare insieme o meno" La conferenza stampa del ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale per discutere di manovra.Così il ministro rispondendo alle domande dei giornalisti: "Da qualche mese di troppo ci sono polemiche, litigi, oggi Costa insiste a dire che se i rifiuti bruciano in Campania è colpa mia, mi sembra surreale visto che la gestione del rifiuti è regionale. Vediamo se sono più i motivi per stare insieme … ma se si esaurisce la spinta si può tranquillamente riconoscere il lavoro fatto finora, ma non siamo attaccati alla poltrona. L'Italia non è solo sicurezza, è tante altre cose" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev