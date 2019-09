Governo, Salvini: mai con Renzi e mai più con Di Maio

Genova, 23 set. (askanews) - "Dove c'è Renzi non ci sono io. Ha cambiato mille volte idea. Quando io dico mai con il Pd e mai con Renzi vi sfido a provare il contrario. Abbiamo già dato". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo, a margine della sua visita al Salone Nautico di Genova, ad un giornalista che gli chiedeva se sarebbe disposto ad allearsi con Renzi."Questo è il governo che tasserà di più, o almeno ci proverà perché la Lega farà un'opposizione fortissima sia dentro che fuori dal Parlamento. Nessuna nuova tassa aiuta la crescita del Paese, nemmeno l'aumento dell'Iva su alcuni generi". Ha aggiunto il leader della Lega."Tassare il lusso - ha sottolineato Salvini - abbiamo già visto essere una scelta demenziale in passato perché non punisci i ricchi. Se tassi le barche - ha concluso l'ex ministro dell'Interno - piangono gli operai e i lavoratori delle marine che smettono di lavorare".