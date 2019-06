Governo, Salvini: summit a Palazzo Chigi ha iniziato un percorso

Roma, 12 giu. (askanews) - Nessuna nuova tassa e dialogo da pari a pari con l'Europa. Lo ha assicurato il vice premier Matteo Salvini attraverso un video su Facebook, nella giornata del vertice economico a Palazzo Chigi con il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria e il vice premier Di Maio per elaborare una strategia per evitare l'infrazione Ue. "Noi siamo al lavoro, abbiamo fatto una riunione economica interessante e molto utile. Abbiamo cominciato un percorso", ha spiegato.Quanto alle voci su nuove tasse, Salvini è stato categorico. "Nessuna nuova tassa e dialogo pari a pari con l'Europa. Non chiediamo soldi da altri per pagare il nostro debito ma chiediamo di poter abbassare le tasse agli italiani perchè così il debito scende".