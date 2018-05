(Agenzia Vista) Liguria, 01 maggio 2018 A margine della cerimonia di consegna a Genova, presso il Palazzo della Borsa, delle 'Stelle al merito per il Lavoro', il governatore ligure Giovanni Toti ha commentato la situazione di stallo per il nuovo governo e i risultati elettorali in Friuli Venezia Giulia e Molise _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev