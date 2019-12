(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2019 Governo, Zingaretti: "Bene Conte su cronoprogramma. Ridare fiducia a italiani" Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione di un libro nella sede dell'Enciclopedia italiana: "Noi dobbiamo dare agli italiani sicurezza e ricostruire la fiducia. Ha fatto bene il premier Conte a rilanciare questa sfida per costruire un'agenda del 2020 fondata sullo sviluppo, sul lavoro, sulla rivoluzione verde su quei pilastri che possono riaccendere l'economia italiana. Questo e' il modo giusto per guardare al futuro, lo abbiamo detto da tempo, e per ridare sicurezza e speranza a chi vive in questo a paese" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev