Granate da elicottero polizia contro Corte Suprema in Venezuela

Venezuela (askanews) - In Venezuela un elicottero della polizia ha lanciato granate contro la sede della Corte suprema a Caracas e ha aperto il fuoco contro il ministero degli Interni., come dimostrerebbe questo video diffuso dai social network ma senza nessuna conferma. A riferire quello che definisce un "attacco terroristico" è stato lo stesso presidente Nicolas Maduro, al centro da settimane delle proteste di piazza."Questa persona ha lanciato una granata che non è esplosa, potevano esserci decine di morti o di feriti", ha dichiarato. Un incidente avvenuto poche ore dopo che Maduro aveva dichiarato che avrebbe usato le armi se il governo fosse statominacciato da "forze antidemocratiche" e che secondo alcune fonti di stampa, fra cui il Guardian, sarebbe opera di un ex agente dei servizi segreti venezuelani.Intanto non si fermano le manifestazioni contro il presidente nel paese sempre più schiacciato dalla crisi economica e sociale. In piazza sono scesi anche i media per protestare contro la censura del governo. Ad oggi almeno 76 persone sono morte a causa di scontri con la polizia durante i cortei.