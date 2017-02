Grandi (Onu) ad Aleppo: distruzione peggiore di quanto pensassi

Milano, 1 feb. (askanews) - "Il livello di distruzione è molto più grande di quanto pensassi. Ho letto e seguito questa guerra, ma non immaginavo che fosse così diffusa. Si guida letteralmente per chilometri e chilometri e si vedono solo case, scuole e ospedali distrutti. Tutto in rovina". L'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati, l'italiano Filippo Grandi, da Aleppo racconta lo scenario di distruzione davanti a cui si è trovato in Siria."Queste rovine, le rovine della guerra, queste sono il motivo per cui i rifugiati a cui ora è negato l'ingresso fuggono. Non solo qui ad Aleppo. Dalla Somalia, dall'Iraq, dallo Yemen, fuggono dalla distruzione, dalla devastazione", dice riferendosi al decreto di Trump che impedisce l'arrivo negli Stati Uniti dei rifugiati. Non servono divieti, serve intervenire."Abbiamo bisogno di accelerare l'assistenza umanitaria. Abbiamo bisogno di risorse; è necessario e urgente per milioni di persone".