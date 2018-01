(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2018 Grasso cita Corby facciamolo per i molti, non per i pochi ''Facciamolo per i molti, non per i pochi'', cosi' ha concluso il suo discorso Pietro Grasso, dal palco dell'assemblea nazionale di Liberi e Uguali, citando lo slogan scelto da Jeremy Corbyn per la campagna elettorale in Gran Bretagna. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev