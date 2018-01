(Agenzia Vista) Torino, 21 gennaio 2018 Pietro Grasso apre a Torino la campagna elettorale di Liberi e Uguali in Piemonte con l'appuntamento al Teatro Espace per un incontro dal titolo "Un'economia per i molti, non per i pochi". Green New Deal e Finanzcapitalismo _ Courtesy Radio Radicale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev