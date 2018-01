(Agenzia Vista) Roccasecca (FR), 05 gennaio 2018 Grasso (LeU) multinazionali che speculano sulla pelle dei lavoratori non devono piu' farla franca ''Le multinazionali che speculano sulla pelle dei lavoratori non devono piu' farla franca. E i profitti che ricavano devono essere reinvestiti sul territorio''. Queste le parole di Pietro Grasso, candidato presidente del Consiglio per Liberi e Uguali, durante la sua visita alla manifestazione dei lavoratori Ideal Standard. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev