(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2018 Grasso si' a Zingaretti "Ci sono tutte le condizioni per costruire un'alleanza di sinistra, pertanto "Liberi e Uguali" sosterra' la candidatura di Nicola Zingaretti come presidente alle prossime elezioni regionali". Così il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso che, in mattinata durante la sua visita al quartiere Garbatella di Roma, aveva auspicato una soluzione positiva della trattativa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev