Grasso: Dell'Utri non sia trattato come detenuto eccellente

(Agenzia Vista) Genova, 11 dicembre 2017 Pietro Grasso, attuale presidente del senato e leader del movimento Liberi e Uguali a Genova per una doppia iniziativa organizzata dal teatro Stabile e dall’Università di Genova, in chiusura dell’anno 2017, in cui ricorrono i 25 anni dal sacrificio civile dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dove ha presentato il libro “Storie di sangue, amici e fantasmi”, edito da Feltrinelli. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev