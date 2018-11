"Grazie Matteo", il post di addio a Salvini di Elisa Isoardi

Roma, (askanews) - Finisce con un post su Instagram la relazione tra Elisa Isoardi e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora", scrive la conduttrice de "La prova del cuoco", postando una foto dell'intimità perduta e citando il giovane poeta e musicista, fino ad oggi quasi sconosciuto, Gio Evan."Con immenso rispetto dell amore vero che c è stato. Grazie Matteo", aggiunge l'ex modella 35enne. Il romantico post, uno dei pochi che la ritrae accanto al vice-premier, per quanto si può vedere senza veli, ha fatto scatenare l'ironia sui social.Da qualche tempo si vociferava di una crisi tra la bella Elisa e il leader leghista. E i commenti si sprecano, per esempio con l'ironia su Twitter di Pamela Ferrara: un mucchio di camicie lasciate a terra accanto a un'asse da stiro, irriverente remake del post su Instagram dell'aprile 2018 che mostrava Isoardi intenta a stirare una camicia bianca, che si pensava fosse leader leghista.Sempre su Twitter, le più belle frasi di Osho mostrano lo sconforto di leader mondiali come Merkel o Trump o ironizzano sullo spread. Chi supera tutti è ArsenaleKappa, che ipotizza la presenza di un terzo incomodo dietro la fine della storia d'amore iniziata nel 2015.