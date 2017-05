Grecia alle corde, sciopero generale per nuovo piano di austerity

Atene (askanews) - La Grecia è scomparsa dai radar mediatici internazionali ma la situazione economica resta drammatica. I sindacati del settore pubblico e privato hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per protestare contro le nuove misure di austerity richieste dai creditori e ora al vaglio del Parlamento, provvedimenti che prevedono ulteriori tagli alle pensioni e nuovi aumenti di imposte.I trasporti pubblici ad Atene, metro, bus, tram, funzioneranno a singhiozzo mentre i collegamenti marittimi fra le isole subiscono disagi già da diverse ore per lo sciopero di 48 ore dei marittimi. Molti i voli annullati, soprattutto interni, mentre quelli internazionali hanno subito cambiamenti di orario per lo sciopero dei controllori di volo. Chiuse le scuole, mentre gli ospedali funzionano solo per i servizi di base e le emergenze.