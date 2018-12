Grecia, esplosione davanti a una chiesa ad Atene: due feriti

Atene (askanews) - Un ordigno incendiario artigianale è esploso di fronte a una chiesa nell'esclusivo quartiere di Kolonaki, nel centro di Atene. Fonti della polizia hanno riferito che sono rimasti feriti un poliziotto e il guardiano della chiesa.L'esplosione è avvenuta alle 07:10 quando un ufficiale di polizia, informato dal guardiano della chiesa, è andato sulla scena e stava esaminando un pacchetto "sospetto" precedentemente scoperto di fronte al luogo di culto.L'ufficiale è stato ricoverato in ospedale con ferite minori alla faccia e alle mani. L'impiegato della chiesa, anch'esso leggermente ferito, è stato trasferito in un vicino ospedale.Un dipendente di un bar vicino ha detto che l'esplosione è stata "potente". L'attacco non è stato rivendicato per il momento.