Grecia, Kyriakos Mitsotakis giura da premier: cambieremo il Paese

Roma, 8 lug. (askanews) - Kyriakos Mitsotakis, leader del partito conservatore di Nuova Democrazia, ha giurato da primo ministro della Grecia, dopo la netta affermazione elettorale su Syriza di Alexis Tsipras.Mitsotakis è arrivato al Palazzo presidenziale accompagnato dalla sua famiglia alla cerimonia guidata dall'arcivescovo di Atene. Dopo il passaggio di consegne con il premier uscente Alexis Tsipras, Mitsotakis renderà nota la lista dei ministri del suo governo, di cui dovrebbero far parte esponenti di spicco del partito ma anche figure senza incarichi politici. Con poco meno del 40% dei voti Nea Dimokratia ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi della Boulé greca grazie al premio di maggioranza di 50 seggi attribuito al vincitore.Arrivato al 31,5%, Syriza, il partito del primo ministro uscente si unirà alle fila dell'opposizione."Il popolo greco ci ha dato un forte mandato per cambiare la Grecia - ha ribadito Mitsotakis poco dopo aver giurato - onoreremo questo comandamento per intero. Iniziare oggi è un duro lavoro ma ho piena fiducia nella nostra capacità".