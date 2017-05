Greenpeace contro Le Pen, striscione anti FN sulla Torre Eiffel

Roma, 5 mag. (askanews) - Militanti dell'associazione ambientalista Greenpeace hanno spiegato sulla Torre Eiffel a Parigi uno striscione contro il Fronte Nazionale, il partito di estrema destra la cui leader Marine Le Pen è in lizza per il ballottaggio delle elezioni presidenziali domenica 7 maggio.Jean Francois Juillard, direttore generale di Greenpeace:"Se viene eletta Marine Le Pen, ci sono tutte le ragioni per pensare che i valori della libertà, dell'uguaglianza tra tutti, della fraternità e della solidarietà, saranno spazzati via con un colpo di mano. Di fronte a una situazione che viene annunciata eccezionale, c'è la risposta eccezionale di Greenpeace, che deve richiamare l'importanza di mobilitarsi contro il Front National".