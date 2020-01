(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2020 Gregoretti, Gasparri: "No processo a Salvini, sua azione no contraddetta da Governo" La riunione della Giunta delle immunità parlamentari del Senato sul caso Gregoretti che vede coinvolto l'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini. Il presidente della Giunta e senatore di FI, Maurizio Gasparri, al termine dell'incontro: "La richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda di Nave Gregoretti deve essere respinta perché sussistono le condizioni che la legge costituzionale ritiene di dover valutare e cioè che si è agito per un interesse superiore nell'ambito di prerogative di governo rispettose di principi costituzionali" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev