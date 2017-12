Grigliata da Guinness in Uruguay: arrostite 10 tonnellate carne

Milano, (askanews) - Non una grigliata tra amici della domenica, ma uno sforzo imponente per entrare nel Guinness dei primati. In Uruguay, nella piccola città di Minas, grazie a oltre 10 tonnellate di carne alla griglia, è stato battuto domenica il record Guinness del più grande barbecue del mondo.Per realizzare la gigantesca "parrilla" sono stati necessari 60 tonnellate di legna e l'impegno di oltre cento cuochi che hanno arrostito la carne per ore nella notte tra sabato e domenica.Il record precedente era stato registrato e mantenuto in Argentina per un decennio.