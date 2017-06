Grillo canta e suona a Genova, ma il microfono si inceppa

(Agenzia Vista) Genova, 09 giugno 2017 Beppe Grillo e Luigi Di Maio hanno partecipato alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Genova del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, intervenendo dal palco allestito in piazza Matteotti."Democrazia, legge elettorale....è tutta una presa per il c... - ha affermato il leader pentastellato nel corso del suo comizio - non sanno cosa dire ai nostri parlamentari che hanno fatto una grandissima lotta seguendo dei mentitori seriali e noi lo sapevamo che era così'. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev