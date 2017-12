(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Grillo dopo cinque anni di politica non c e nulla che ci spaventa io saro defilato ma ci saro Il "contro discorso" di fine anno di Beppe Grillo sul blog: "Auguri! Vi abbraccio in una maniera strepitosa questa volta! Lo dovete sentire fisicamente. E io ci sono! Sarò un po’ defilato, un po’ lì, ma io sono sopra perché io sono l'Elevato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev