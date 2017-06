Grillo: Pirondini miglior sindaco M5s d'Italia

(Agenzia Vista) Genova, 09 giugno 2017 Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Chiara Appendino hanno partecipato alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Genova del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, intervenendo dal palco allestito in piazza Matteotti. ''Le soluzioni non mancano ma i problemi sono gli interessi'' ha affermato Luigi Di Maio nel suo intevento, ''i politici hanno le soluzioni, io li ho visti, sono chiuse in un cassetto, non vogliono attuarle''. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev