Grillo, Verhofstadt e il presidente dell'Europarlamento

Roma, (askanews) - C'è anche quest'uomo dietro la svolta di Beppe Grillo in Europa e la decisione di aderire al gruppo dei liberali dell'Alde. Il leader dell'Alde, l'ex premier belga Guy Verhofstadt ha bisogno di voti, perché punta a diventare il prossimo presidente dell'Europarlamento; il presidente Martin Schulz si è candidato a deputato del Bundestag tedesco nelle politiche del prossimo autunno. Si vota il 17 gennaio e i candidati papabili sono tre; oltre a Verhofstadt, due italiani, spiega il nostro corrispondente a Bruxelles, Lorenzo Consoli"Verhofstadt è un liberale vero, che potremmo definire di sinistra e non di destra. Molto molto europeista, lui è uno dei pochi che ha il coraggio di dire 'io sono federalista', è un federalista europeo, quindi vuole gli Stati Uniti d'Europa, lo ha sempre detto. Parla bene anche italiano, parla molte lingue, lui è fiammingo" spiega Consoli. "Avrà dei problemi e dovrà usare al meglio le sue capacità per convincere i colleghi dell'Alde ad accettare questa alleanza. Secondo me giocherà al meglio la carta della divisione del fronte populista antieuropeo: il fatto di acquisire al fronte europeista i 17 deputati del M5S non è cosa da poco"."Bisogna vedere come va a finire l'elezione del presidente dell'Europarlamento perché sappiamo che ci sono altri due candidati italiani abbastanza forti e sono Gianni Pittella per il Pd e i socialisti europei, e Antonio Tajani che è di Forza Italia per i popolari della destra".Quando si vota? "Il 17 gennaio si vota per l'elezione del presidente del parlamento europeo. Da lì parte una specie di gioco delle sedie musicali: tutti i vicepresidenti del parlamento, i presidenti delle commissioni e dei gruppi parlamentari, tutti vengono rivisti. Il movimento 5 stelle dall'alleanza con l'Alde ha molto da guadagnare perché probabilmente avrà un vicepresidente".