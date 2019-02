Guaidò sfida Maduro sugli aiuti: 300mila persone a rischio morte

Caracas, 6 feb. (askanews) - L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, riconosciuto da una quarantina di Paesi, sta provando a organizzare l'arrivo di aiuti umanitari internazionali, sfidando il capo dello Stato Nicolas Maduro che li considera il preludio a un intervento militare.A Caracas, il Parlamento, unica istituzione venezuelana controllata dall'opposizione e presieduta da Guaidò, ha approvato martedì un piano strategico per la distribuzione di viveri e medicine dalla Colombia e dal Brasile.Il deputato di opposizione, Miguel Pizarro, a capo della commissione parlamentare per gli aiuti umanitari, ha messo in guardia:"Signori, sapete che c'è una linea rossa, sapete che c'è un limite, sapete che questa linea rossa sono medicine, cibo e attrezzature mediche".La Croce Rossa venezuelana ha dichiarato di essere pronta a distribuire gli aiuti, ma solo nel momento in cui saranno già in Venezuela. Secondo Guaidò, ci sono fino a 300.000 venezuelani a rischio di morte:"Se vogliamo costruire il futuro, il momento è ora e lo abbiamo detto chiaramente e direttamente alle forze armate e ogni volta che ne ho l'opportunità, lo dico con rispetto, ma con forza, che la loro partecipazione si sta facendo urgente".I militari venezuelani, intanto, hanno bloccato un ponte al confine con la Colombia da dove dovevano arrivare i primi aiuti umanitari internazionali.