(Agenzia Vista) Napoli, 02 febbraio 2019 Guardie Giurate in piazza a Napoli: "Salvini non faccia spot e sia promotore del rinnovo contratto" "Salvini non faccia spot e sia promotore del rinnovo contratto". Cosi i partecipanti al corteo organizzato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs- Uil si è mosso da piazza Mancini e ha raggiunto piazza Matteotti. Oltre 2mila guardie giurate, hanno sfilato per le vie del centro di Napoli per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro fermo da tre anni. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it