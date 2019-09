(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2019 Guerini visita la mostra 'Estate 1943. Per non dimenticare' a Porta San Paolo Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini visita la mostra storico-documentaria dal titolo “Estate 1943. Per non dimenticare”, organizzata a Porta San Paolo e Parco della Resistenza, a Roma, in occasione della storica ricorrenza del 76° anniversario dell’8 Settembre 1943, dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e il Centro per la Promozione del Libro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it