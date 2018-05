(Agenzia Vista) Napoli, 04 maggio 2018 Guerra per il Museo della pizza tra Napoli e New York, i pizzaioli napoletani la storia siamo noi I pizzaioli napoletani scendono in piazza per dire NO al Museo della Pizza a New York. I titolari delle quattro pizzerie storiche, "Sorbillo", "Starita", "La Notizia" e "Michele", insieme al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, hanno esposto cartelli nella centralissima via Tribunali per opporsi a quello che ritengono un vero e proprio "scippo" da parte degli americani. "Siamo pronti a realizzare noi il primo "Museo della Pizza" al mondo e chiediamo sostegno alle istituzioni per non farci sottrarre il simbolo della napoletanità e del made in Italy più conosciuto al mondo". Queste le parole dei pizzaioli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it