(Agenzia Vista) Sud Africa, 22 aprile 2018 Guerriglia in campo al termine di una partita in Sud Africa, tifosi invadono e sfasciano tutto Al termine di una partita per la Nedbank Cup, che equivale alla nostra Coppa Italia, si è scatenata una vera e propria guerriglia in campo.I tifosi del Kaizer Chiefs, dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione, hanno fatto un'invasione di campo puntando direttamente agli spogliatoi, mentre altri hanno incendiato sediolini sugli spalti e devastato altre parti dello stadio, uno di quelli costruiti per i mondiali del 2010. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev