(Agenzia Vista) Venezuela, 31 luglio 2017 Guerriglia per le strade del Venezuela nel giorno delle elezioni, almeno 10 morti - Tensione in Venezuela nel giorno delle elezioni dell'assemblea costituente. Per le strade di Caracas le forze di polizia e i manifestanti si sono scontrate con morti e feriti. / da twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev