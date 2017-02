Guerriglia urbana in zona universitaria a Bologna: per molti minuti si sono visti disordini e tafferugli tra via Zamboni, piazza Verdi e via Petroni. I manifestanti scappano inseguiti dalla polizia in assetto antisommossa in via Petroni. Gli attivisti reagiscono lanciando oggetti e bottiglie. Vetri infranti e qualche ferito. Alcuni giovani sono stati fermati dalla polizia. (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Bologna, 09 febbraio 2017_courtesy E'Tv