(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2017 Retesole Guida Michelin per i poveri, comunita' Sant'Egidio presenta 'Dove 2018', lo speciale E' arrivata alla 28esima edizione la guida ''Dove 2018'', che indica i luoghi dove mangiare, dormire, lavarsi in modo gratuito per chi e' sotto la soglia di poverta'. La guida, realizzata dalla Comunita' di Sant'Egidio, sara' distribuita gratuitamente. courtesy_Retesole Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev